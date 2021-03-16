Рябинский: Поветкин без проблем доберется до Гибралтара на бой с Уайтом

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Российский боксер Александр Поветкин не испытает проблем с тем, чтобы добраться до Гибралтара, где пройдет реванш с британцем Диллианом Уайтом. Об этом ТАСС заявил глава промоутерской компании "Мир бокса" Андрей Рябинский.

Реванш боксеров запланирован на 27 марта в Гибралтаре. Бой должен был состояться 6 марта в Великобритании, но ограничения на перемещения в страну из-за пандемии коронавируса привели к переносу поединка в Гибралтар.

"Маршрут уже понятен. У Саши не будет проблем с тем, чтобы добраться", - сказал Рябинский.

В первом поединке за временный титул чемпиона мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC) в супертяжелом весе россиянин нокаутировал британца, бой прошел 23 августа 2020 года в Великобритании. Изначально второй бой Поветкина и Уайта должен был пройти в ноябре, но позднее был дважды перенесен из-за заражения россиянина коронавирусом. В активе 41-летнего Поветкина 36 побед (25 нокаутом), два поражения и одна ничья. На счету 32-летнего Уайта 27 побед (18 нокаутом) и два поражения.