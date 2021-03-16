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Бокс

Рябинский заявил о готовности организовать бой Бетербиев - Бивол в России

Промоутер компании "Мир бокса" отметил, что в данный момент по этому бою не ведутся переговоры

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Возглавляющий промоутерскую компанию "Мир бокса" Андрей Рябинский готов организовать бой между чемпионами мира по боксу Артуром Бетербиевым и Дмитрием Биволом в России. Об этом Рябинский заявил ТАСС.

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"Интересный бой, переговоров по нему сейчас нет, - сказал Рябинский. - Моя фишка - это крутые бои между достойными соперниками. Бетербиев и Бивол - равные по уровню, боксируют в одной весовой категории".

"Организовать бой в России? Готов, почему нет", - добавил собеседник агентства.

Бетербиев 20 марта в Москве проведет защиту титула против немца Адама Дайнеса. Бивол планирует провести поединок против британца Крейга Ричардса.

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