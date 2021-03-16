Касаткина вышла во второй круг теннисного турнира в Санкт-Петербурге

Встреча завершилась со счетом 6:4, 7:6 (7:0) в пользу 23-летней россиянки. Касаткина посеяна под восьмым номером, Таусон попала в основную сетку через квалификацию. Во втором круге Касаткина сыграет с белорусской теннисисткой Александрой Саснович.

Касаткина находится на 61-й строчке мирового рейтинга, на ее счету три титула WTA. Она дважды доходила до четвертьфинала турниров серии Большого шлема.

18-летняя Таусон занимает 96-е место в рейтинге. Ранее она выиграла первый одиночный титул WTA в карьере, одержав победу на турнире во французском Лионе.

St. Petersburg Ladies Trophy проходит в шестой раз, соревнования проводятся на "Сибур-Арене" на покрытии "хард". Турнир относится к категории WTA Premier и был признан игроками лучшим в прошлом сезоне в данной категории. Действующим победителем турнира является нидерландка Кики Бертенс. Призовой фонд соревнований составляет $565 тыс., турнир завершится 21 марта.