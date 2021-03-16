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Бокс

Поветкин поставит на кон чемпионский титул в реванше с Уайтом

Поединок пройдет в Гибралтаре 27 марта
Александр Поветкин Петр Ковалев/ТАСС/
Описание
Александр Поветкин
© Петр Ковалев/ТАСС/

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Российский боксер Александр Поветкин выставит на кон титул временного чемпиона мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC) в реванше против британца Диллиана Уайта. Об этом ТАСС сообщил глава компании "Мир бокса" Андрей Рябинский.

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"Александр ставит на кон свой титул", - сказал Рябинский.

Реванш Поветкин - Уайт пройдет 27 марта в Гибралтаре. В первом поединке за временный титул чемпиона мира по версии WBC в супертяжелом весе россиянин нокаутировал британца, бой прошел 23 августа 2020 года в Великобритании.

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