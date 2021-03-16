Поветкин поставит на кон чемпионский титул в реванше с Уайтом

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Российский боксер Александр Поветкин выставит на кон титул временного чемпиона мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC) в реванше против британца Диллиана Уайта. Об этом ТАСС сообщил глава компании "Мир бокса" Андрей Рябинский.

"Александр ставит на кон свой титул", - сказал Рябинский.

Реванш Поветкин - Уайт пройдет 27 марта в Гибралтаре. В первом поединке за временный титул чемпиона мира по версии WBC в супертяжелом весе россиянин нокаутировал британца, бой прошел 23 августа 2020 года в Великобритании.