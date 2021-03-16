FIDE объявит решение по допуску зрителей на турнир претендентов перед его возобновлением

ТАСС, 16 марта. Решение по допуску зрителей на турнир претендентов на шахматную корону в Екатеринбурге будет объявлено незадолго до возобновления соревнований. Об этом сообщил президент Международной шахматной федерации (FIDE) Аркадий Дворкович, комментарий которого приводит пресс-служба организации со ссылкой на журнал British Chess Magazine ("Бритиш чес мэгэзин").

Турнир претендентов, приостановленный весной прошлого года из-за пандемии коронавируса, возобновится 19 апреля. В марте 2020 года участники успели провести все партии первого круга.

"Стопроцентной гарантии присутствия зрителей нет, - отметил Дворкович. - Мы объявим решение по этому вопросу незадолго до возобновления турнира. Будем принимать решение, исходя из ситуации в России на данный момент и в Екатеринбурге в частности. Мы будем отталкиваться от данных на местах, а не от каких-то абстрактных моделей".

Президент FIDE рассказал, будет ли участникам турнира предложено привиться от коронавируса вакциной "Спутник V".

"Мы полностью открыты для этого, - отметил Дворкович. - Однако для этого игроки должны приехать раньше, чтобы они могли получить обе дозы. Я знаю, что один из шахматистов уже привился другой вакциной и еще один принял первую дозу "Спутник V". Я уверен, что большинство из них хотят сделать прививки. Если им будет нужен "Спутник V", мы найдем способ все организовать. У них определенно есть выбор".

В турнирной таблице лидерство делят россиянин Ян Непомнящий и француз Максим Вашье-Лаграв (по 4,5 очка), далее идут россиянин Александр Грищук, нидерландец Аниш Гири, американец Фабиано Каруана, китаец Ван Хао (все - по 3,5), россиянин Кирилл Алексеенко и китаец Дин Лижэнь (оба - по 2,5). Победитель соревнования получит право провести матч за шахматную корону с чемпионом мира норвежцем Магнусом Карлсеном.