Бюджет турнира "ВТБ Кубок Кремля" - 2021 должен быть утвержден на следующей неделе

МОСКВА, 16 марта. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Бюджет московского теннисного турнира "ВТБ Кубок Кремля" 2021 года должен быть утвержден на следующей неделе, после этого наступит ясность по срокам его проведения. Об этом ТАСС рассказал президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев.

В 2020 году турнир не состоится из-за пандемии коронавируса.

"На следующей неделе мы будем обсуждать окончательный бюджет Кубка Кремля. Если все будет хорошо, утвердим [бюджет], то потом будем разговаривать о сроках, - сказал Тарпищев. - Как я уже говорил, хотим, чтобы женский и мужской турниры проходили не в одно время, а в разные недели, один за другим".

Кубок Кремля проводится с 1990 года у мужчин и с 1996 года у женщин. Чаще всех на турнире у мужчин побеждал россиянин Евгений Кафельников (пять раз), у женщин по два раза выигрывали россиянка Светлана Кузнецова, француженка Мэри Пирс и россиянка Анастасия Мыскина.