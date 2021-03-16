Футболист "Рубина" Самошников рассказал об эмоциях после первого вызова в сборную России

Самошников был вызван в национальную команду на отборочные матчи чемпионата мира 2022 года. Сборная России сыграет в гостях с командой Мальты (24 марта), дома со словенцами (27 марта) и в гостях со словаками (30 марта).

"Эмоции нереальные, меня начали поздравлять ребята в команде, хотя я даже списка не видел. И тренерский штаб, доктора тоже поздравляли. Понятно, что чувства сейчас очень положительные, их внутри очень много, но я особо их не показываю, но внутри меня прям, можно сказать, разрывает. Я слышал, что могу попасть на этот сбор, но точно не знал, что поеду, поэтому о вызове узнал уже после матча с "Уфой", - рассказал Самошников.

Защитник отметил, что еще не общался с главным тренером сборной России Станиславом Черчесовым и его помощниками. "Пока не было возможности поговорить. Думаю, по приезде в сборную у нас будет разговор со Станиславом Саламовичем, я видел и знал, что он приезжал на наши игры, мы виделись один раз на трибуне, когда у нас играли неосновные составы. А так больше никаких контактов не было", - отметил футболист.

Самошникову 23 года. В текущем сезоне он провел 19 игр за "Рубин", в которых забил два гола и отметился одной результативной передачей.