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Зимние олимпийские виды спорта

Российская фристайлистка Таталина стала чемпионкой мира в дисциплине "биг-эйр"

Второе место заняла еще одна представительница России Лана Прусакова, третьей стала китаянка Гу Айлин
Анастасия Таталина EPA-EFE/FAZRY ISMAIL
Описание
Анастасия Таталина
© EPA-EFE/FAZRY ISMAIL

ТАСС, 16 марта. Российская фристайлистка Анастасия Таталина заняла первое место на чемпионате мира в дисциплине "биг-эйр". Соревнования чемпионата мира по фристайлу и сноуборду в дисциплинах "слоупстайл", "хафпайп" и "биг-эйр" проходят в американском Аспене.

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20-летняя спортсменка по итогам трех попыток показала результат 184,50 балла. Второе место заняла еще одна представительница России Лана Прусакова (165,50), третьей стала китаянка Гу Айлин (161,50).

Таталина и Прусакова являются призерами Универсиады 2019 года в Красноярске. Тогда в слоупстайле Прусакова завоевала золото, а Таталиной досталось серебро. Прусакова также является победительницей юношеских Олимпийских игр 2016 года в норвежском Лиллехаммере.

Чемпионат мира в этой дисциплине проводился второй раз в истории. Российские фристайлистки впервые завоевали медаль мирового первенства в данной дисциплине.

Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства российские спортсмены на турнире выступали в статусе команды Russian Ski Federation (Федерации лыжных видов спорта России) под флагом Олимпийского комитета России.

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Зимние олимпийские виды спорта
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