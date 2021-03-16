Несчастный случай, стоивший жизни. Хоккеист Файзутдинов умер от попадания шайбы в голову

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Защитник и капитан петербургского клуба Молодежной хоккейной лиги (МХЛ) "Динамо" Тимур Файзутдинов скончался в возрасте 19 лет во вторник. Хоккеист был госпитализирован в реанимацию после попадания шайбы в голову в состоявшемся 12 марта выездном матче первого раунда плей-офф МХЛ против ярославского "Локо" (1:5).

Файзутдинов был доставлен в местную больницу и находился в критическом состоянии. "Вкратце, шайба попала в сонную артерию. На восьмой минуте завели сердце, в данный момент он интубирован полностью", - сообщал отец хоккеиста в официальном сообществе клуба во "ВКонтакте".

Мама хоккеиста заявляла, что семья хотела перевезти его в московскую клинику, так как в ярославской больнице сказали, что с такой травмой столкнулись впервые. К сожалению, транспортировка игрока в Москву была невозможна из-за критического состояния. Ярославские врачи боролись за жизнь 19-летнего игрока, но не смогли его спасти.

"Тимур сам из Челябинска, где будут проходить похороны и прощание - пока решается. Все расходы по лечению Тимура в эти три дня взял на себя клуб. Это все было полностью на клубе и под контролем губернатора Ярославской области, делалось абсолютно все для Тимура, что только можно было сделать", - сообщили ТАСС в пресс-службе "Динамо".

В СК РФ по Ярославской области сообщили о начале проверки по факту смерти хоккеиста. "Следственными органами следственного управления СК России по Ярославской области организована доследственная проверка по факту получения травмы 19-летним игроком команды МХК "Динамо" города Санкт-Петербурга Тимуром Файзутдиновым в ходе проведения хоккейного матча 12 марта текущего года, в результате которой 16 марта спортсмен скончался", - говорится в сообщении.

Сегодняшние матчи МХЛ начались с минуты молчания. Игры Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) 17 и 18 марта также начнутся с минуты молчания.

Защита соответствовала правилам

В МХЛ книга правил на сезон-2020/21 обязывает хоккеистов носить защиту лица и капу. Защита шеи строго обязательна для всех игроков младше 18 лет, а для хоккеистов старше рекомендована. В канадских и американских юниорских соревнованиях требования к экипировке аналогичные: капа, защита лица и защита шеи. Про защиту ушей речи не идет.