Курашов: чемпионка мира в "биг-эйре" Таталина могла не попасть в США из-за проблем с визой

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Российская фристайлистка Анастасия Таталина, занявшая первое место на чемпионате мира в дисциплине "биг-эйр", попала на турнир в последний момент. Как рассказал ТАСС президент Федерации фристайла России Алексей Курашов, его спортсмены перед поездкой в США на мировое первенство столкнулись с серьезными проблемами при оформлении въездных виз.

Соревнования чемпионата мира по фристайлу и сноуборду в дисциплинах "слоупстайл", "хафпайп" и "биг-эйр" проходят в американском Аспене. Во вторник 20-летняя Таталина по итогам трех попыток показала результат 184,50 балла. Второе место заняла еще одна представительница России Лана Прусакова (165,50), третьей стала китаянка Гу Айлин (161,50).

"Поскольку чемпионат мира по этим дисциплинам фристайла ("слоупстайл", "хафпайп" и "биг-эйр") был перенесен из Китая в США, наши спортсмены с большим трудом туда в итоге попали, в последний момент успев сделать визы в Германии. Но все равно не успели на слоупстайл, где планировали побороться за медали. Одержав победу в биг-эйре, мы доказали, что можем успешно конкурировать в дисциплинах, которые развиваются в большей степени в Северной Америке. Но я могу сказать, что сегодняшний результат не случаен, мы планомерно с Олимпиады в Пхёнчхане работаем по программе развития этих дисциплин", - отметил Курашов.

Таталина и Прусакова являются призерами Универсиады 2019 года в Красноярске. Тогда в слоупстайле Прусакова завоевала золотую медаль, а Таталиной досталась серебряная награда.

"Настя в позапрошлом сезоне травмировалась, после чего планомерно восстанавливалась. Никакой погони за сиюминутным результатом не было, самое главное для нас - здоровье спортсмена. Она планомерно выходила на программу мирового уровня, и это позволило ей закрепить сложность программы и приобрести дополнительную уверенность. Я могу сказать, что она выходила сегодня на старт в роли темной лошадки, но своих иностранных соперниц она точно удивила", - продолжил собеседник ТАСС.

"Этот сезон из-за пандемии был очень непростым в плане подготовки, нам очень не хватало летних снежных сборов. Могу сказать, что у российских спортсменов из-за проблем с выездом за рубеж были не такие хорошие условия для подготовки, как у их основных соперников. В России пока нет трасс для фристайла мирового уровня", - заключил Курашов.