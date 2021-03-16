Чемпионка мира в "биг-эйре" Таталина ставит перед собой задачу выиграть золото Олимпиады

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Первая в истории российского фристайла чемпионка мира в дисциплине "биг-эйр" Анастасия Таталина не намерена останавливаться на достигнутом, теперь она ставит перед собой задачу выиграть золотую медаль на Олимпийских играх в Пекине. Об этом спортсменка сообщила ТАСС.

Соревнования чемпионата мира по фристайлу и сноуборду в дисциплинах "слоупстайл", "хафпайп" и "биг-эйр" проходят в американском Аспене. 20-летняя Таталина по итогам трех попыток показала результат 184,50 балла. Второе место заняла еще одна представительница России - Лана Прусакова (165,50), третьей стала китаянка Гу Айлин (161,50).

"Собираясь на чемпионат мира, я настраивала себя на золото, на победные трюки, которые мне сегодня удалось сделать, - призналась Таталина. - Я очень плотно готовилась к этому турниру. В финале я сделала трюк, который ранее еще никто не исполнял. Все, кто его видел, были в шоке".

Российские спортсмены из-за больших сложностей в оформлении въездных виз в США приехали на чемпионат мира в Аспен в последний момент. "Нам было весьма некомфортно находиться продолжительное время в подвешенном состоянии, но я старалась не обращать на это внимания. От меня ничего не зависело, нам оставалось только ждать и готовиться к чемпионату мира. Но трудности только закаляют и делают сильней, я считаю. Сильные люди умеют их обращать в свою пользу", - заметила собеседница ТАСС.