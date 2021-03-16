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Зимние олимпийские виды спорта

Чемпионка мира в "биг-эйре" Таталина ставит перед собой задачу выиграть золото Олимпиады

Во вторник россиянка стала победительницей мирового первенства
Анастасия Таталина Сергей Бобылев/ТАСС
Описание
Анастасия Таталина
© Сергей Бобылев/ТАСС

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Первая в истории российского фристайла чемпионка мира в дисциплине "биг-эйр" Анастасия Таталина не намерена останавливаться на достигнутом, теперь она ставит перед собой задачу выиграть золотую медаль на Олимпийских играх в Пекине. Об этом спортсменка сообщила ТАСС.

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Соревнования чемпионата мира по фристайлу и сноуборду в дисциплинах "слоупстайл", "хафпайп" и "биг-эйр" проходят в американском Аспене. 20-летняя Таталина по итогам трех попыток показала результат 184,50 балла. Второе место заняла еще одна представительница России - Лана Прусакова (165,50), третьей стала китаянка Гу Айлин (161,50).

"Собираясь на чемпионат мира, я настраивала себя на золото, на победные трюки, которые мне сегодня удалось сделать, - призналась Таталина. - Я очень плотно готовилась к этому турниру. В финале я сделала трюк, который ранее еще никто не исполнял. Все, кто его видел, были в шоке".

Российские спортсмены из-за больших сложностей в оформлении въездных виз в США приехали на чемпионат мира в Аспен в последний момент. "Нам было весьма некомфортно находиться продолжительное время в подвешенном состоянии, но я старалась не обращать на это внимания. От меня ничего не зависело, нам оставалось только ждать и готовиться к чемпионату мира. Но трудности только закаляют и делают сильней, я считаю. Сильные люди умеют их обращать в свою пользу", - заметила собеседница ТАСС.

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"Хватит ли моего сегодняшнего трюка для победы на Олимпиаде в Пекине? Если все сложится в том числе и со стороны судей, то, думаю, хватит. Нет предела совершенству, и в оставшееся до Игр время мне нужно тренироваться, повышать свой уровень катания, оттачивать трюки. И на Олимпиаде я буду ставить перед собой только одну задачу - победить, по-другому никак", - сказала Таталина.

"Мне хочется также выразить большую благодарность всем, кто мне помогал в достижении этих результатов, и также моим близким людям, тренерскому штабу, Федерации фристайла России", - заключила чемпионка мира.

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