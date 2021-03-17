World Athletics рассмотрит вопрос о возвращении легкоатлетов России на международную арену

МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Возможность возвращения российским легкоатлетам права выступать на международных стартах в статусе нейтральных спортсменов станет одной из основных тем заседания совета Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics), которое будет проходить 17 и 18 марта. Последний раз легкоатлеты из России имели возможность выступать за рубежом в 2019 году.

Заседание совета World Athletics традиционно будет проходить в течение двух дней. Первоначально оно должно было состояться в рамках зимнего чемпионата мира в китайском Нанкине, однако из-за затянувшейся пандемии коронавируса турнир был отменен. Обсуждение вопроса о нейтральных статусах начнется после того, как перед членами совета выступит глава рабочей группы World Athletics Руне Андерсен, который расскажет о текущем состоянии дел в российской легкой атлетике.

Последний раз совет World Athletics рассматривал вопрос о выдаче нейтрального статуса российским спортсменам в начале декабря прошлого года. Тогда было принято решение вернуться к этом вопросу после того, как Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) предоставит стратегический план своего выхода из кризисной ситуации. Работа над ним велась около полугода, 1 марта совет World Athletics официально уведомил ВФЛА о своем одобрении полученного плана.

Членство ВФЛА в World Athletics было приостановлено в ноябре 2015 года на основании расследования комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA). Отстранение ВФЛА неоднократно продлевалось, в том числе за попытку бывшего руководства федерации во главе с Дмитрием Шляхтиным сфабриковать документы в деле о нарушении антидопинговых правил со стороны прыгуна в высоту Данила Лысенко.

12 марта 2020 года World Athletics рекомендовала ВФЛА создать комиссию по восстановлению членства в международной федерации, куда должны войти представители комиссии спортсменов, Российского антидопингового агентства (РУСАДА), Олимпийского комитета России (ОКР), Министерства спорта РФ, а также два независимых эксперта. Первым экспертом с сентября является бывший заместитель генерального директора РУСАДА Маргарита Пахноцкая, вторым - литовец Владас Станкявичус. Удаленно подключен к работе и австралиец Питер Николсон, который несколько лет назад являлся независимым экспертом Всемирного антидопингового агентства (WADA) в РУСАДА.

12 августа ВФЛА выплатила World Athletics штраф в размере $5 млн, который был наложен за причастность ее бывшего руководства к фальсификации документов по делу Лысенко. Задержка с выплатой штрафа была одной из основных причин, по которой российские легкоатлеты не смогли получить нейтральные статусы летом прошлого года.