Стартуют четвертьфинальные серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги

Противостояния между "Динамо" и СКА, а также "Авангардом" и "Металлургом" начнутся 18 марта (обе - 19:30 мск). Все игры серий до четырех побед будут проходить через день.

Впервые в истории плей-офф КХЛ только одна серия первого раунда продлилась шесть игр, а семиматчевых противостояний и вовсе не было. Причем уверенные победы в первом раунде плей-офф одержали все фавориты - команды, занявшие первые четыре места в конференциях по итогам регулярного чемпионата и имевшие преимущество своей площадки.

Начиная с 2015 года, лишь однажды в финале Западной конференции не было противостояния между ЦСКА и СКА. Это произошло четыре года назад, когда именно "Локомотив" остановил ЦСКА во втором раунде плей-офф. Сейчас обе команды обладают надежной обороной, поэтому ждать большого количества заброшенных шайб в матчах между ними вряд ли стоит.

В регулярном чемпионате армейцы и железнодорожники встречались между собой четыре раза. Три победы на счету столичной команды, один раз успех праздновали ярославцы. Ни в одной из встреч не было заброшено больше пяти шайб на двоих. У ЦСКА под вопросом участие в серии нападающего Никиты Сошникова, который получил травму в первом матче противостояния со "Спартаком" и с тех пор на льду не появлялся.

Шипачев против СКА

Главной интригой и без того принципиальных матчей между СКА и "Динамо" станет противостояние лидеров бело-голубых Вадима Шипачева и Дмитрия Кагарлицкого против бывшей команды. Но если Кагарлицкий провел в Санкт-Петербурге только прошлый сезон и не сумел закрепиться в составе, то нынешний капитан "Динамо" Шипачев в составе СКА дважды становился обладателем Кубка Гагарина. С 2015 по 2017 год СКА три раза подряд выбивал "Динамо" из розыгрыша Кубка Гагарина при активном участии Шипачева.

В нынешнем сезоне петербуржцы не сумели справиться с лидерами столичной команды в регулярном чемпионате и проиграли все четыре встречи. Помимо игры первого звена "Динамо" ключевым фактором в серии должно стать противостояние вратарских бригад. Голкиперы обеих команд действуют весьма нестабильно и с переменным успехом. Чистого первого номера нет ни у одного коллектива, поэтому главным тренерам, Валерию Брагину и Владимиру Крикунову, вероятно, придется проявить интуицию.

На Востоке в полуфинале конференции сошлись одни из самых непримиримых соперников в КХЛ - "Ак Барс" и "Салават Юлаев". Главным козырем уфимцев должна стать игра первого звена (Тему Хартикайнен - Микаэль Гранлунд - Сакари Маннинен) и реализация большинства. В этом компоненте "Салават Юлаев" стал лучшей командой регулярного чемпионата. "Ак Барс" же хорошо сбалансирован во всех линиях и будет делать ставку на плотную организованную игру, прежде всего в обороне.

"Авангард" и "Металлург" в первом раунде плей-офф показали сумасшедший процент реализации численного преимущества (44,4 против 41,7). Лучшими бомбардирами первого круга стали нападающие именно этих команд - Сергей Толчинский из "Авангарда" и Николай Голдобин из "Металлурга" набрали по 8 очков. Перед стартом серии под вопросом остается участие в ней ключевого защитника "Металлурга" Егора Яковлева. Россиянин повредил руку в первом матче с "Барысом", после чего больше на лед не выходил.