Тренер "Аталанты" остался недоволен игрой команды в матчах Лиги чемпионов против "Реала"

ТАСС, 17 марта. Главный тренер итальянской "Аталанты" Джан Пьеро Гасперини заявил, что разочарован игрой команды в матчах 1/8 финала футбольной Лиги чемпионов против мадридского "Реала". Комментарий Гасперини приводит пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

"Реал" обыграл "Аталанту" и вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов. Миранчук вышел на замену

В ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов "Реал" обыграл "Аталанту" со счетом 3:1. Первая встреча также завершилась в пользу испанской команды (1:0). Таким образом, клуб из Мадрида вышел в четвертьфинал турнира.

"Это всегда фантастический опыт для всех - тренера, игроков, клуба. У нас была возможность сыграть против лучших команд Европы. Мы хорошо выступили в этом сезоне и разочарованы двумя последними матчами", - сказал Гасперини.

"Я не жалею о своем первоначальном выборе. Мы хотели добиться большего и не можем позволить себе совершать ошибки и дарить голы", - добавил главный тренер Аталанты.