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НХЛ

Овечкин вышел на чистое шестое место в списке лучших снайперов в истории НХЛ

Капитан "Вашингтона" забросил 718-ю шайбу в регулярных чемпионатах, обогнав канадца Фила Эспозито
Александр Овечкин AP Photo/Nick Wass
Описание
Александр Овечкин
© AP Photo/Nick Wass

ТАСС, 17 марта. Российский форвард "Вашингтона" Александр Овечкин забросил 718-ю шайбу в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) и теперь занимает чистое шестое место в списке лучших снайперов регулярных чемпионатов, обойдя канадца Фила Эспозито, на счету которого 717 голов. Овечкин отметился голом в домашнем матче с "Нью-Йорк Айлендерс".

Наибольшее количество заброшенных шайб на счету канадца Уэйна Гретцки (894 гола в 1487 матчах). В первой пятерке нет хоккеистов, которые в настоящее время выступают в НХЛ, после Гретцки идут Горди Хоу (801), Яромир Ягр (766), Бретт Халл (741), Марсель Дионн (731).

Матч против "Айлендерс" завершился со счетом 3:1 в пользу "Вашингтона", в составе команды шайбы забросили Ти Джей Оши (31-я минута), Овечкин (36), Никлас Бэкстрем (41). У "Айлендерс" отличился Оливер Уальстрем (45).

Овечкин также отдал голевую передачу, отметился результативным действием в четвертой игре подряд и набрал 1301 очко (718 голов + 583 передачи) в НХЛ, став вторым действующим игроком, достигшим показателя в 1300 очков; первым является нападающий "Торонто" Джо Торнтон (1521; 423+1098), лидером за всю историю НХЛ - Гретцки (2857; 894+1963). В активе россиянина 23 очка (12+11) в 25 матчах текущего сезона. Его одноклубник Евгений Кузнецов отметился голевой передачей и набрал 12 очков (3+9) в 19 матчах, вратарь "Вашингтона" Илья Самсонов отразил 21 бросок. Голкипер "Айлендерс" Семен Варламов отбил 19 бросков.

"Вашингтон" одержал шестую победу подряд, набрал 42 очка в 29 матчах и вышел на первое место в таблице Восточного дивизиона, обойдя "Айлендерс", которые провели на одну игру больше, по дополнительным показателям. Клуб из Нью-Йорка прервал серию из девяти побед подряд. Следующий матч "Айлендерс" проведут 19 марта дома против "Филадельфии", "Вашингтон" 20 марта примет "Нью-Йорк Рейнджерс".

Овечкину 35 лет, он является воспитанником московского "Динамо". Россиянин был задрафтован "Вашингтоном" в 2004 году под общим первым номером, за столичный клуб выступает с 2005 года. Нападающий трижды становился самым ценным игроком регулярного чемпионата, девять раз - лучшим снайпером лиги, трижды завоевывал приз "Тед Линдсей эворд" и один раз - "Арт Росс трофи" (приз лучшему бомбардиру регулярного чемпионата), в 2018 году Овечкин с "Вашингтоном" выиграл Кубок Стэнли. В составе сборной России он трижды становился чемпионом мира, в его активе также две серебряные и четыре бронзовые награды мировых первенств.

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