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Зимние олимпийские виды спорта

Большунов высказал свое отношение к предложению представить его к госнаграде

На прошлой неделе такое предложение сделал член комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Дмитрий Свищев
Александр Большунов Сергей Бобылев/ТАСС
Описание
Александр Большунов
© Сергей Бобылев/ТАСС

МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Российский лыжник Александр Большунов будет рад получить государственную награду за спортивные достижения в уходящем сезоне. Об этом он рассказал в интервью ТАСС.

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На прошлой неделе член комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Дмитрий Свищев высказал предложение представить Большунова к государственной награде.

"Да я особо об этом и не думаю. Но, как говорится, куй железо пока горячо. Если это правда, то почему бы и нет", - сказал Большунов.

В нынешнем сезоне Большунов во второй раз победил в общем зачете Кубка мира, в многодневке "Тур де Ски" и завоевал свое первое золото чемпионата мира.

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РоссияБольшунов, Александр АлександровичЗимние олимпийские виды спорта
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