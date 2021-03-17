Большунов высказал свое отношение к предложению представить его к госнаграде

МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Российский лыжник Александр Большунов будет рад получить государственную награду за спортивные достижения в уходящем сезоне. Об этом он рассказал в интервью ТАСС.

"Скандалы мне точно не нужны". Александр Большунов об эмоциях, популярности и сырах

На прошлой неделе член комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Дмитрий Свищев высказал предложение представить Большунова к государственной награде.

"Да я особо об этом и не думаю. Но, как говорится, куй железо пока горячо. Если это правда, то почему бы и нет", - сказал Большунов.

В нынешнем сезоне Большунов во второй раз победил в общем зачете Кубка мира, в многодневке "Тур де Ски" и завоевал свое первое золото чемпионата мира.