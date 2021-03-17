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Зимние олимпийские виды спорта

Большунов планирует выступить во всех гонках чемпионата России по лыжным гонкам

Турнир пройдет с 27 марта по 4 апреля в Тюмени
Александр Большунов Сергей Бобылев/ТАСС
Описание
Александр Большунов
© Сергей Бобылев/ТАСС

МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Александр Большунов планирует выступить во всех шести гонках на чемпионате России по лыжным гонкам. Об этом он рассказал в интервью ТАСС.

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Чемпионат России пройдет с 27 марта по 4 апреля в Тюмени. В мужской части соревнований пройдут личный и командный спринты, скиатлон, гонка с раздельным стартом на 15 км, эстафета и марафон.

"[Побегу] все шесть гонок", - сказал Большунов, шутливо заметив, что в эстафете он готов пробежать все четыре этапа.

В этом сезоне Большунов во второй раз победил в общем зачете Кубка мира, в многодневной гонке "Тур де Ски" и завоевал первое в карьере золото чемпионата мира.

Теги
РоссияБольшунов, Александр АлександровичЗимние олимпийские виды спорта
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