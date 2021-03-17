Овечкин признан третьей звездой дня в НХЛ

ТАСС, 17 марта. Российский нападающий "Вашингтона" Александр Овечкин признан третьей звездой прошедшего дня в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Об этом сообщает пресс-служба НХЛ.

Овечкин вышел на чистое шестое место в списке лучших снайперов в истории НХЛ

В среду "Вашингтон" обыграл "Нью-Йорк Айлендерс" со счетом 3:1 в домашнем матче регулярного чемпионата, Овечкин забросил шайбу и отдал голевую передачу. Российский нападающий забил 718-й гол в регулярных чемпионатах и вышел на чистое шестое место в списке лучших снайперов в истории НХЛ, обойдя канадца Фила Эспозито, на счету которого 717 голов. Также россиянин набрал 1 301 очко (718 голов + 583 передачи) в НХЛ, став вторым действующим игроком, достигшим показателя в 1 300 очков. Первым является нападающий "Торонто" Джо Торнтон (1 521; 423+1098), лидером за всю историю НХЛ - Уэйн Гретцки (2857; 894+1963), который также занимает первое место в списке лучших снайперов.

Первой звездой дня признан финский голкипер "Миннесоты" Каапо Кахконен, который сохранил ворота в неприкосновенности в домашней игре с "Аризоной" (3:0) и отразил 31 бросок.

Второй звездой стал канадский форвард "Колорадо" Назем Кадри, набравший четыре очка (2 шайбы + 2 передачи) в домашней игре с "Анахаймом" (8:4).