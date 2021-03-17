Владельцы "Ливерпуля" получат около €626 млн при партнерстве с компанией Леброна Джеймса

ТАСС, 17 марта. Владельцы английского футбольного клуба "Ливерпуль" получат более €626 млн по соглашению с компанией RedBird Capital Partners, которая работает с баскетболистом Леброном Джеймсом. Об этом сообщает газета The Mirror.

Джеймс имеет двухпроцентную долю в "Ливерпуле" с 2011 года. Однако теперь он будет занимать важную роль в компании - владельце "Ливерпуля" Fenway Sports Group (FSG). Баскетболист станет совладельцем американской бейсбольной команды "Бостон Ред Сокс", а также других дочерних компаний FSC.

За последние четыре года "Ливерпуль" выигрывал Лигу чемпионов (2019), чемпионат Англии (2020), клубный чемпионат мира (2020), Суперкубок УЕФА (2019).

Джеймсу 36 лет, он является четырехкратным чемпионом НБА (дважды в составе "Майами", по одному разу - с "Кливлендом" и "Лейкерс"), двукратным победителем Олимпийских игр (2008, 2012).