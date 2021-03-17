Шайба Капризова признана лучшим голом недели в голосовании на NHL Network

ТАСС, 17 марта. Шайба российского нападающего клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Миннесота" Кирилла Капризова в ворота "Аризоны" (4:0) признана лучшим голом прошедшей недели в голосовании в Twitter NHL Network.
Россиянин прокатился за воротами и резким броском поразил левый нижний угол. Матч прошел 13 марта.
We should start putting an "all of the above" option on these polls.— NHL Network (@NHLNetwork) March 16, 2021
For now, vote for Goal of the Week below! #NHLNow
Второе место в голосовании занял американский форвард "Торонто" Остон Мэттьюс, третье - нападающий "Эдмонтона" немец Леон Драйзайтль. В голосовании приняли участие 512 респондентов.
Капризову 23 года, в дебютном сезоне в НХЛ россиянин сыграл 27 матчей, забил 10 голов и отдал 15 голевых передач.