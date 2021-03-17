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НХЛ

Шайба Капризова признана лучшим голом недели в голосовании на NHL Network

Российский форвард "Миннесоты" отличился в матче с "Аризоной"

ТАСС, 17 марта. Шайба российского нападающего клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Миннесота" Кирилла Капризова в ворота "Аризоны" (4:0) признана лучшим голом прошедшей недели в голосовании в Twitter NHL Network.

Россиянин прокатился за воротами и резким броском поразил левый нижний угол. Матч прошел 13 марта.

Второе место в голосовании занял американский форвард "Торонто" Остон Мэттьюс, третье - нападающий "Эдмонтона" немец Леон Драйзайтль. В голосовании приняли участие 512 респондентов.

Капризову 23 года, в дебютном сезоне в НХЛ россиянин сыграл 27 матчей, забил 10 голов и отдал 15 голевых передач.

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