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Футбол в России

РФС оставил в силе дисквалификацию полузащитника "Локомотива" Рыбчинского на матч с "Уфой"

Это решение было принято на основании заключения экспертно-судейской комиссии

МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) принял решение оставить в силе одноматчевую дисквалификацию полузащитника московского "Локомотива" Дмитрия Рыбчинского. Об этом ТАСС сообщил глава комитета Артур Григорьянц.

"Локомотив" в воскресенье обыграл "Сочи" (3:1) в матче 22-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ). Рыбчинский получил желтую карточку на седьмой минуте игры, она стала для него четвертой в нынешнем сезоне чемпионата страны. Перебор предупреждений ведет к автоматической дисквалификации на одну встречу, из-за чего игрок железнодорожников должен пропустить матч 23-го тура против "Уфы", который состоится 18 марта. 16 марта Григорьянц сообщил ТАСС о том, что "Локомотив" обратился в КДК РФС по поводу отмены предупреждения игрока.

"КДК сегодня утром получил заключение экспертно-судейской комиссии по Рыбчинскому. После этого комитет в режиме видеоконференцсвязи рассмотрел письмо "Локомотива". На основании заключения экспертно-судейской комиссии КДК отказал в удовлетворении письма "Локомотива" об отмене желтой карточки Рыбчинскому", - сказал Григорьянц.

"Локомотив" после 22 туров занимает четвертое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 37 очков. Отставание от идущего первым петербургского "Зенита" составляет восемь очков, от столичных "Спартака" и ЦСКА, которые располагаются на второй и третьей строчках, - четыре и три очка соответственно.

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