УЕФА не будет применять санкций к судье Карасеву за отказ преклонить колено перед матчем

МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) не будет применять санкций к российской бригаде судей во главе с Сергеем Карасевым за отказ преклонить колено перед началом ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов между английским "Манчестер Сити" и германской "Боруссией" из Мёнхенгладбаха. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе организации.

Матч состоялся 16 марта, игра завершилась победой английской команды со счетом 2:0, по сумме двух матчей она вышла в 1/4 финала турнира (первая игра также завершилась победой манкунианцев со счетом 2:0). Судейская бригада в составе россиян Сергея Карасева, Игоря Демешко и Максима Гаврилина, а также белоруса Алексея Кульбакова, в отличие от футболистов обеих команд, не стала преклонять колено перед началом игры в Будапеште в рамках акции Black Lives Matters (BLM, "Жизни темнокожих имеют значение").

"Игрок, тренеры и официальные лица матча на свое усмотрение решают, хотят они встать на колено или нет. Следовательно, за исполнение или неисполнение данного действия дисциплинарных взысканий не налагается", - сообщили ТАСС в пресс-службе УЕФА.

Black Lives Matters - общественное движение, которое выступает против расизма и насилия в отношении темнокожих, в особенности против насилия со стороны представителей правоохранительных органов. Афроамериканец Джордж Флойд скончался в больнице в Миннеаполисе (штат Миннесота) после задержания. 25 мая 2020 года при его задержании полицейский Дерек Шовин применил жесткий удушающий прием, уже на следующий день всех четырех стражей порядка, которые участвовали в аресте Флойда, уволили.

Акции с преклонением колена перед началом соревнований проводятся в различных видах спорта в разных странах. В футболе она, например, проводится в Английской премьер-лиге. При этом 13 марта ивуарийский футболист "Кристал Пэлас" Уилфрид Заа стал первым игроком в чемпионате Англии, не преклонившим колено перед стартовым свистком. Ранее он выступал против этой акции в рамках движения Black Lives Matters - по его словам, она никак не влияет на отношение к темнокожим.