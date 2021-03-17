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ЧМ-2022 по футболу

Кутепов вызван в сборную России по футболу на матчи отбора чемпионата мира

Футболист приглашен в связи с тем, что с высокой степенью вероятности защитник "Зандхаузена" Александр Жиров не сыграет 30 марта с командой Словакии
Илья Кутепов Станислав Красильников/ТАСС
Описание
Илья Кутепов
© Станислав Красильников/ТАСС

ТАСС, 17 марта. Защитник московского футбольного клуба "Спартак" Илья Кутепов получил приглашение в сборную России на мартовские матчи отборочного турнира чемпионата мира 2022 года. Об этом сообщает пресс-служба национальной команды.

Кутепов приглашен в сборную России в связи с тем, что с высокой степенью вероятности защитник немецкого "Зандхаузена" Александр Жиров не сыграет 30 марта с командой Словакии в Трнаве. Это связано с санитарными ограничениями, существующими на государственном уровне между Словакией и Германией. Немецкий клуб проинформировал об этом Российский футбольный союз (РФС) после того, как получил вызов на игрока.

Кутепову 27 лет, за сборную России он провел 13 матчей, не отметившись результативными действиями. В 2018 году в составе национальной команды он дошел до четвертьфинала чемпионате мира.

В марте сборная России сыграет в гостях с командой Мальты (24 марта), дома со словенцами (27 марта) и в гостях со словаками (30 марта).

Теги
ЧМ-2022 по футболу
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