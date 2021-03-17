Матч "Спартак" - "Урал" начнется с минуты молчания в память об Арнольде Федуне

МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Матч 23-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) между московским футбольным клубом "Спартак" и екатеринбургским "Уралом" начнется с минуты молчания в память об отце председателя совета директоров клуба Леонида Федуна народном враче СССР Арнольде Федуне. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе лиги.

16 марта "Спартак" на официальном сайте сообщил о том, что Арнольд Федун ушел из жизни. Ему было 92 года. Позднее во вторник в клубе ТАСС сообщили об обращении в РПЛ с просьбой начать матч против "Урала" с минуты молчания в память об Арнольде Федуне.

"РПЛ согласовала минуту молчания перед матчем "Спартак" - "Урал" в память об Арнольде Федуне", - сообщили ТАСС в пресс-службе РПЛ.

Арнольд Федун в 1960-х годах работал на космодроме Байконур в госпитале, рассчитанном на 700 коек. В 1972 году был назначен ведущим хирургом Центрального госпиталя Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) в Одинцове, в 1975 году был назначен на должность главного хирурга РВСН СССР. В 1988 году был уволен в запас, но остался в профессии. Арнольд Федун является автором и соавтором более 250 научных работ по различным разделам хирургии и организации военного здравоохранения, разработчиком более 60 рационализаторских предложений и изобретений.

Арнольд Федун - заслуженный врач РСФСР (1976), народный врач СССР (1986), удостоен Ордена Красной Звезды и медали "За боевые заслуги".

Матч между "Спартаком" и "Уралом" состоится 18 марта, начало - в 19:00 мск. После 22 туров "Спартак" занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 41 очко. Отставание от лидирующего "Зенита" составляет четыре очка. Екатеринбуржцы располагаются на 12-й позиции (26 очков).