СК требует арестовать главу федерации по прыжкам в воду Власенко по делу о мошенничестве

МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Следственный комитет требует заключить под стражу члена исполкома Олимпийского комитета России, президента Российской федерации прыжков в воду Алексея Власенко. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Басманного суда, куда поступило соответствующее ходатайство.

"В суд поступило ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения в отношении Власенко А. В., который проходит по делу, возбужденному по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Следователи просят отправить его под арест до 16 мая", - сказали в суде. Ему грозит до 10 лет лишения свободы.

Как сообщил источник ТАСС в правоохранительных органах, речь идет о президенте Российской федерации прыжков в воду.

Власенко родился 10 января 1965 года в Москве. Закончил Российский государственный университет физической культуры, спорта, молодежи и туризма. Позднее окончил Российский экономический университет имени Георгия Плеханова. Он является президентом Российской федерации прыжков в воду, Федерации водного поло России и Федерации синхронного плавания России.