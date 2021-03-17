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Летние олимпийские виды спорта
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Главе Российской федерации прыжков в воду Власенко предъявили обвинение в мошенничестве

В Басманный суд поступило ходатайство о его аресте
Президент Российской федерации прыжков в воду Алексей Власенко Антон Новодережкин/ТАСС
Описание
Президент Российской федерации прыжков в воду Алексей Власенко
© Антон Новодережкин/ТАСС

МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Члену исполкома Олимпийского комитета России, президенту Российской федерации прыжков в воду Алексею Власенко предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Басманного суда, куда поступило ходатайство о его аресте.

"В материалах ходатайства сказано, что Власенко обвиняемый", - сказали в суде. Ему грозит до 10 лет колонии.

Ранее сообщалось, что Следственный комитет требует заключить Власенко под стражу.

Власенко 56 лет. Он возглавляет Российскую федерацию прыжков в воду, Федерацию синхронного плавания России и Федерацию водного поло России. Является членом технического комитета по прыжкам в воду Международной федерации плавания (FINA), входит в бюро Европейской лиги плавания (LEN), а также является членом исполкома Олимпийского комитета России.

Теги
РоссияЛетние олимпийские виды спорта
Летние олимпийские виды спорта
СК требует арестовать главу федерации по прыжкам в воду Власенко по делу о мошенничестве
Ему грозит до 10 лет лишения свободы
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