Главе Российской федерации прыжков в воду Власенко предъявили обвинение в мошенничестве

МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Члену исполкома Олимпийского комитета России, президенту Российской федерации прыжков в воду Алексею Власенко предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Басманного суда, куда поступило ходатайство о его аресте.

"В материалах ходатайства сказано, что Власенко обвиняемый", - сказали в суде. Ему грозит до 10 лет колонии.

Ранее сообщалось, что Следственный комитет требует заключить Власенко под стражу.

Власенко 56 лет. Он возглавляет Российскую федерацию прыжков в воду, Федерацию синхронного плавания России и Федерацию водного поло России. Является членом технического комитета по прыжкам в воду Международной федерации плавания (FINA), входит в бюро Европейской лиги плавания (LEN), а также является членом исполкома Олимпийского комитета России.