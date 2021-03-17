Матыцин: только девять субъектов РФ не достигли показателя вовлеченности граждан в спорт

МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Девять субъектов Российской Федерации в 2020 году не достигли показателя вовлеченности граждан в спорт. Об этом во время выступления перед депутатами Госдумы заявил министр спорта РФ Олег Матыцин.

"Было рассмотрено более 1 500 предложений по проекту стратегии, сейчас разработан план ее реализации, - сказал Матыцин. - Выполнение целевого показателя - доля граждан на 2020 год составила 45,4 процента. Не достигли показателей только 9 субъектов. 49% - вовлеченность в ГТО, студентов - 55%".

"В целях госрегулирования процесса подготовки российских спортсменов Минспортом были разработаны стандарты безопасности. Из 13 329 запланированных мероприятий были проведены 7 203", - отметил министр спорта РФ.

Также Матыцин сообщил, что показатель по систематически занимающимся спортом жителям Росси составил порядка 45%. "Мы настоятельно рекомендовали федерациям и регионам разработать стратегии развития. Мы фактически перевыполнили показатель по систематически занимающимся спортом - порядка 45%. Сейчас идет работа над концепцией детско-юношеского спорта, это важный элемент в общей стратегии развития", - добавил он.