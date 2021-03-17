Вице-президент федерации водного поло считает недоразумением обвинение в адрес Власенко

ТАСС, 17 марта. Хочется верить, что предъявление обвинения в мошенничестве президенту Федерации водного поло России, Российской федерации прыжков в воду и Федерации синхронного плавания России Алексею Власенко является недоразумением, и он вскоре будет отпущен. Такое мнение высказал вице-президент Федерации водного поло России Олег Жолобов, комментарий которого приводит газета "Спорт-Экспресс" .

Ранее в среду в пресс-службе Басманного суда, куда поступило ходатайство об аресте Власенко, ТАСС сообщили, что ему предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере. Власенко грозит до 10 лет колонии.

"Хочется верить, что это недоразумение, стороны разберутся в ситуации и человек окажется на свободе, - сказал Жолобов. - Искренне хочу, чтобы у Алексея все разрешилось. Понятно, что сейчас для всех это шок. Все-таки это серьезные обвинения".

"Если дело затянется, то федерации необходимо будет решать организационные вопросы, - добавил вице-президент федерации водного поло. - Как управлять федерацией, чтобы подготовка и финансирование сборных команд всех возрастов не остановились. Плюс на носу Олимпийские игры, где выступит наша женская сборная".

Власенко 56 лет. Он является членом технического комитета по прыжкам в воду Международной федерации плавания (FINA), входит в бюро Европейской лиги плавания (LEN), а также является членом исполкома Олимпийского комитета России.