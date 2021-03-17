Минспорт намерен уделять первоочередное внимание подготовке паралимпийцев к Играм в Токио

МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Министерство спорта РФ будет уделять первоочередное внимание подготовке отечественных паралимпийцев к Играм в Токио. Об этом заявил министр спорта РФ Олег Матыцин, выступая перед депутатами Госдумы.

"Вчера встречались с [президентом Паралимпийского комитета России] Владимиром Лукиным и обсудили детали подготовки наших паралимпийцев к Играм в Токио. Возникли дополнительные расходы по системе тестирования. Никаких сомнений нет - мы будем первоочередное внимание уделять подготовке паралимпийцев", - сказал Матыцин.

Паралимпийские игры в Токио пройдут с 24 августа по 5 сентября.