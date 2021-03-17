Минспорт и МВД России решат вопрос по допуску болельщиков на стадионы до 1 июня

МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Министерство спорта Российский Федерации совместно с МВД примут решение о допуске болельщиков на стадионы до 1 июня 2021 года. Об этом во время выступления перед депутатами Госдумы заявил министр спорта РФ Олег Матыцин.

"Тема нам известна, мы находимся практически в постоянном контакте с МВД, - сказал Матыцин. - Пандемия еще больше обострила с определенной стороны вопросы с допуском на спортивные объекты, не буду радостно говорить, все решим до 1 июня. Вопрос безопасности людей является важнейшим, непростая обстановка, МВД не всегда готово идти на снижение требований, но надо найти оптимальные решения".

"В каких-то субъектах есть стадионы с небольшим количеством зрителей, поэтому должны быть критерии, которые позволят их использовать. Нужно найти баланс. Это требует внесения изменений в нормативные акты, в основном это акты, которые утверждает МВД", - отметил министр спорта.

Также Матыцин сообщил, что вопрос о снятии ограничений в отношении детско-юношеских соревнований может быть решен до заседания Совета при президенте РФ. "Мы хотим открыть максимальное количество спортивных сооружений и школ для использования их во внеучебное время. У нас жесткие требования со стороны МВД по обеспечению безопасности. Возможно, мы сможем решить тот вопрос до Совета при президенте РФ", - сказал он.