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Массовый спорт

Матыцин: федерации должны участвовать в назначении заведующих кафедр в спортивных вузах

Министр спорта в среду выступил перед депутатами Госдумы

МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Спортивные федерации должны принимать участие в назначении заведующих кафедр в профильных вузах. Такое мнение во время выступления перед депутатами Госдумы заявил министр спорта Олег Матыцин.

"Надо признать, в предыдущий период не было достаточного согласования, - сказал Матыцин. - Некоторые объекты построены, даже на федеральных базах, даже без учета мнений федераций. Обязательно будет критерий, мы будем требовать, когда речь идет о специализированных объектах, будут принимать участие специалисты федераций. Более того, федерации мы обязали - у нас 14 вузов, там заведующие кафедрой люди, которым не хватает профессионального уровня, любой заведующий кафедрой должен согласовываться с федерацией; это база нашей работы".

"Что касается инвестиций, наша деятельность должна быть направлена и на максимальное вхождение во все госпрограммы. Так или иначе все заботятся о здоровье, всем нужны спортивные объекты", - отметил министр спорта.

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РоссияМатыцин, Олег Васильевич
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