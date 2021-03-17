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Пандемия COVID-19

Матыцин: принцип "не навреди" будет главенствующим при вакцинации спортсменов от COVID-19

По словам министра, принято решение о добровольной вакцинации тренеров и спортсменов
Министр спорта РФ Олег Матыцин Михаил Джапаридзе/ТАСС
Описание
Министр спорта РФ Олег Матыцин
© Михаил Джапаридзе/ТАСС

МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Министерство спорта Российской Федерации приняло решение о добровольной вакцинации спортсменов от коронавируса. Об этом журналистам сообщил министр спорта России Олег Матыцин.

"Принято решение о добровольной вакцинации тренеров и спортсменов. Они находятся в периоде нагрузок и тренировок. Специалисты ФМБА (Федерального медико-биологического агентства - прим. ТАСС) и Минспорта работают совместно с федерациями. Главное - принцип "не навреди", - сказал Матыцин.

Олимпийские игры в Токио пройдут с 23 июля по 8 августа в условиях жестких ограничений в связи с пандемией коронавируса.

Теги
РоссияПандемия COVID-19Матыцин, Олег Васильевич
Летние олимпийские виды спорта
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