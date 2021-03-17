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Чемпионат мира по фигурному катанию

Российские фигуристы отправятся на чемпионат мира чартерным рейсом 20 марта

Турнир пройдет с 22 по 28 марта в Стокгольме

МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Фигуристы российской команды вылетят на чемпионат мира в Стокгольме чартерным рейсом 20 марта. Об этом ТАСС сообщил президент Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Горшков.

Состав команды выглядит следующим образом: мужчины - Михаил Коляда и Евгений Семененко, женщины - Анна Щербакова, Елизавета Туктамышева и Александра Трусова, пары - Евгения Тарасова и Владимир Морозов, Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, Анастасия Мишина и Александр Галлямов, танцы - Александра Степанова и Иван Букин, Виктория Синицина и Никита Кацалапов, Тиффани Загорски и Джонатан Гурейро.

Чемпионат мира по фигурному катанию пройдет с 22 по 28 марта.

Теги
РоссияЧемпионат мира по фигурному катаниюГоршков, Александр Георгиевич
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