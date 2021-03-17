Фетисов: уход Третьяка из IIHF не ослабит российский хоккей в случае хорошей игры сборной

МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Уход президента Федерации хоккея России (ФХР) Владислава Третьяка из состава совета Международной федерации хоккея (IIHF) не ослабит российский хоккей в случае хорошей игры сборной. Таким мнением с ТАСС поделился двукратный олимпийский чемпион и обладатель Кубка Стэнли, депутат Госдумы РФ Вячеслав Фетисов.

Третьяк покинул свой пост в связи с требованиями Всемирного антидопингового агентства (WADA) о запрете российским чиновникам занимать руководящие должности в каких-либо международных спортивных федерациях. Третьяк является депутатом Госдумы. На вакантное место в составе руководящей структуры международной федерации ФХР выдвинет своего кандидата - двукратного призера Олимпийских игр, финалиста Кубка Стэнли Павла Буре.

На вопрос, может ли выход Третьяка из состава IIHF негативно повлиять на российский хоккей, Фетисов ответил: "Если наши будут хорошо играть, никакой связи не вижу".

На вопрос, должен ли Третьяк сдать депутатский мандат, Фетисов ответил: "Если для него важнее членство в IIHF, да, если должность депутата - нет. Это уставная история".

Третьяку 68 лет, он был включен в совет IIHF в 2012 году, депутатом Государственной думы является с 2003 года, возглавляет Федерацию хоккея России с 2006 года.