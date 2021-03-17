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ЧМ по хоккею в Риге

Фазель подтвердил, что россияне выступят на ЧМ по хоккею с гимном международной федерации

На форме будет изображен логотип Олимпийского комитета России
Президент IIHF Рене Фазель Михаил Метцель/ТАСС
Описание
Президент IIHF Рене Фазель
© Михаил Метцель/ТАСС

МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Гимн Международной федерации хоккея (IIHF) заменит российский на чемпионате мира, который пройдет в Риге. Об этом журналистам заявил президент IIHF Рене Фазель.

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Данное решение было принято на заседании совета IIHF, проходившем в Москве 16-17 марта. Вместо российского триколора будет использован флаг Олимпийского комитета России. Во вторник информацию про флаг и гимн ТАСС сообщил источник.

"На форме будет изображен логотип Олимпийского комитета России. А в случае побед сборной России будет играть гимн IIHF, - сказал Фазель. - Мы обсуждали много разных вариантов, был вариант снова с использованием нейтральных атлетов из России. Я считаю российский гимн одним из лучших в мире и играть другую мелодию будет очень странно".

В связи с санкциями Спортивного арбитражного суда до 16 декабря 2022 года на чемпионатах мира и Олимпийских играх российские команды не могут выступать под национальным флагом, а в их честь не может звучать национальный гимн.

Чемпионат мира по хоккею пройдет с 21 мая по 6 июня в Риге. 

Теги
РоссияФазель, РенеЧМ по хоккею в Риге
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