Фазель: вынужденный оставить пост в IIHF Третьяк не был вовлечен ни в какие скандалы

В среду Третьяк покинул совет из-за того, что Всемирное антидопинговое агентство (WADA) запретило российским чиновникам, включая президента и премьер-министра страны, членов Государственной думы, представителей администрации президента и различных федеральных министерств и агентств, занимать руководящие должности в каких-либо международных спортивных федерациях. Третьяк является депутатом Госдумы. На вакантное место в составе руководящей структуры международной федерации ФХР выдвинет своего кандидата - двукратного призера Олимпийских игр, финалиста Кубка Стэнли Павла Буре.

"Мы до сих пор не можем понять, почему Владислав должен покинуть нашу федерацию, - признался Фазель. - Он - легенда, он абсолютно не вовлечен в эти так называемые скандалы. Но у нас не было другого выхода, правила есть правила. Никто из федерации не может понять, почему он должен уйти".

"Он не может быть в совете, но он будет с нами, так что это никак не скажется на отношениях с Федерацией хоккея России", - подчеркнул глава IIHF.

Третьяку 68 лет, он является трехкратным олимпийским чемпионом в составе сборной СССР (1972, 1976, 1984), десятикратным чемпионом мира (1970, 1971, 1973, 1974, 1975, 1978, 1979, 1981, 1982, 1983). Третьяк был включен в совет IIHF в 2012 году, депутатом Государственной думы является с 2003 года, возглавляет Федерацию хоккея России с 2006 года.