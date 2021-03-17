Два московских турнира вошли в топ-15 рейтинга World Athletics

МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Легкоатлетические турниры, которые в 2021 году состоялись в Москве, вошли в топ-15 международного рейтинга World Athletics. Об этом сообщается на сайте информационного центра правительства Москвы.

"Два легкоатлетических турнира, проведенных при поддержке Департамента спорта города Москвы в 2021 году, вошли в топ-15 текущего международного рейтинга World Athletics. Речь идет о следующих соревнованиях: "Фестиваль прыжков с шестом" (21 февраля, 12-е место в рейтинге WA, 9583 балла) и "Кубок Москвы по прыжкам в высоту" (28 февраля, 14-е место, 9352 балла)", - говорится в сообщении.

По словам руководителя столичного департамента спорта Алексея Кондаранцева, рейтинг World Athletics в категории Special competitions учитывает не комплексные турниры по легкой атлетике, а старты, в рамках которых проводятся соревнования только по одной дисциплине.

"Этот формат популярен и востребован в мире по понятным причинам: во-первых, он позволяет организаторам выстроить всю логистику турнира вокруг одного вида программы, во-вторых, зрителю просто проще удерживать все происходящее в фокусе внимания по сравнению с комплексными соревнованиями, где иногда параллельно разыгрывается сразу несколько комплектов наград. У нашего города колоссальный опыт проведения таких специализированных ивентов. Достаточно сказать, что тот же Кубок Москвы по прыжкам в высоту в конце февраля прошел уже в 25-й раз. Отсюда и результат, международное признание - следствие многолетней профессиональной работы, и на достигнутом мы, конечно, не собираемся останавливаться", - отметил Кондаранцев.