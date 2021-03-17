Определен состав сборной России по современному пятиборью на этап Кубка мира в Будапеште

МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Тренерский штаб сборной России по современному пятиборью определил состав команды, которая выступит на первом в 2021 году этапе Кубка мира в Будапеште. Об этом сообщил ТАСС главный тренер сборной Андрей Моисеев.

Этап Кубка мира пройдет в столице Венгрии с 24 по 28 марта.

"Принято решение включить в состав сборной Гульназ Губайдуллину, Ульяну Баташову, Аделину Ибатуллину, Софью Козлову, а также Александра Лифанова, Сергея Баранова, Максима Кузнецова и Ивана Тарасова", - сказал Моисеев.

По словам главного тренера, в заключительном виде соревновательной программы - смешанной эстафете, которая пройдет 28 марта, российская команда не будет принимать участия.

Участники соревнований будут иметь возможность набирать рейтинговые очки, необходимые для отбора на Олимпийские игры в Токио. В сезоне-2020 из-за пандемии коронавируса был проведен только один этап Кубка мира (Каир, 26 февраля - 1 марта). Чемпионаты Европы и мира 2020 года были отменены.