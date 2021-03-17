Гасанова вышла во второй круг теннисного турнира в Санкт-Петербурге

ТАСС, 17 марта. Россиянка Анастасия Гасанова обыграла представительницу Украины Катарину Завацкую в матче первого круга турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Петербурге (St. Petersburg Ladies Trophy).

Встреча завершилась со счетом 6:2, 6:7 (6:8), 7:5 в пользу 21-летней россиянки. Гасанова попала в основную сетку турнира через квалификацию. Во втором круге она встретится с россиянкой Анастасией Павлюченковой, которая на турнире получила пятый номер посева.

Гасанова находится на 241-й строчке мирового рейтинга. 21-летняя Завацкая занимает 125-место.

St. Petersburg Ladies Trophy проходит в шестой раз, соревнования проводятся на "Сибур-Арене" на покрытии "хард". Турнир относится к категории WTA Premier, в прошлом сезоне был признан игроками лучшим в данной категории. Действующей победительницей является нидерландка Кики Бертенс. Призовой фонд составляет $565 тыс., турнир завершится 21 марта.