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St. Petersburg Ladies Trophy

Гасанова вышла во второй круг теннисного турнира в Санкт-Петербурге

В первом круге она обыграла представительницу Украины Катарину Завацкую

ТАСС, 17 марта. Россиянка Анастасия Гасанова обыграла представительницу Украины Катарину Завацкую в матче первого круга турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Петербурге (St. Petersburg Ladies Trophy).

Встреча завершилась со счетом 6:2, 6:7 (6:8), 7:5 в пользу 21-летней россиянки. Гасанова попала в основную сетку турнира через квалификацию. Во втором круге она встретится с россиянкой Анастасией Павлюченковой, которая на турнире получила пятый номер посева.

Гасанова находится на 241-й строчке мирового рейтинга. 21-летняя Завацкая занимает 125-место.

St. Petersburg Ladies Trophy проходит в шестой раз, соревнования проводятся на "Сибур-Арене" на покрытии "хард". Турнир относится к категории WTA Premier, в прошлом сезоне был признан игроками лучшим в данной категории. Действующей победительницей является нидерландка Кики Бертенс. Призовой фонд составляет $565 тыс., турнир завершится 21 марта.

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St. Petersburg Ladies Trophy
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