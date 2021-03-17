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Санкции WADA против российского спорта

Буре заявил, что сделает все для укрепления авторитета России в международном хоккее

В среду Владислав Третьяк покинул cовет IIHF в связи с требованиями WADA о запрете российским чиновникам занимать руководящие должности в каких-либо международных спортивных федерациях, на его место выдвинут Буре
Павел Буре Сергей Фадеичев/ТАСС
Описание
Павел Буре
© Сергей Фадеичев/ТАСС

МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Павел Буре в случае включения в совет Международной федерации хоккея (IIHF) сделает все возможное для укрепления авторитета России на международной арене. Об этом Буре заявил ТАСС.

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Из-за санкций, введенных Всемирным антидопинговым агентством (WADA) в отношении российского спорта, в среду из совета IIHF вышел депутат Госдумы и президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк. ФХР выдвинула на вакантное место Буре.

"Конечно, я знал, что Федерация хоккея России выдвинет мою кандидатуру в совет IIHF. Далее международная федерация будет принимать решение в установленном порядке. Что касается предстоящей работы, то я очень рад влиться в семью ФХР, приложу все свои силы на благо развития российского хоккея. Я вливаюсь в сильный коллектив, за последние годы ФХР провела огромную работу по многим проектам, со всеми из них я знаком", - сказал Буре.

"За последние годы ФХР значительно укрепила свои позиции на международной арене благодаря работе Владислава Александровича [Третьяка]. Введенные санкции, безусловно, не должны их ослабить. В современном мире наш авторитет на международной арене играет очень важную роль. Сделаю все возможное, чтобы закрепить успехи", - добавил он.

Буре является серебряным призером Олимпиады 1998 года и бронзовым призером Игр 2002 года, финалистом Кубка Стэнли.

WADA запретило российским чиновникам, включая президента и премьер-министра страны, членов Государственной думы, представителей администрации президента и различных федеральных министерств и агентств, занимать руководящие должности в каких-либо международных спортивных федерациях.

Теги
РоссияТретьяк, Владислав АлександровичБуре, Павел ВладимировичСанкции WADA против российского спорта
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