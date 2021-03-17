Матыцин поздравил фристайлисток Таталину и Прусакову с медалями чемпионата мира

МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Министр спорта России Олег Матыцин поздравил россиянок Анастасию Таталину и Лану Прусакову с завоеванием медалей на чемпионате мира в дисциплине "биг-эйр". Комментарий Матыцина приводит пресс-служба Министерства спорта РФ.

16 марта Таталина завоевала золотую медаль на соревнованиях, Прусакова стала второй.

"Анастасия Таталина, в блестящем стиле завоевавшая золото, и серебряный призер Лана Прусакова поставили победную точку на чемпионате мира по фристайлу, соревнования которого прошли по каждой дисциплине в разных странах, - отметил Матыцин. - Девушки подтвердили отличную готовность всей нашей команды по фристайлу к чемпионату мира. Ранее российские фристайлисты завоевали награды в акробатике, смешанной акробатике, парном могуле и могуле".

"Это великолепный результат, большой стимул для дальнейшего развития всех дисциплин фристайла в нашей стране, а также отличный задел перед Олимпийскими зимними играми 2022 года в Пекине. Поздравляю Анастасию Таталину и Лану Прусакову с первыми для России медалями чемпионата мира в биг-эйре. Благодарю за работу тренеров и Федерацию фристайла России", - добавил министр.

Таталиной и Прусаковой по 20 лет, они являются призерами Универсиады 2019 года в Красноярске. Тогда в слоупстайле Прусакова завоевала золото, а Таталиной досталось серебро. Прусакова также является победительницей юношеских Олимпийских игр 2016 года в норвежском Лиллехаммере.

Российские фристайлистки впервые завоевали медали мирового первенства в дисциплине "биг-эйр".