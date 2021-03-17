Путин: Всероссийские зимние сельские игры вносят вклад в решение социальных проблем

МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин направил приветствие участникам, организаторам и гостям X Всероссийских зимних сельских спортивных игр. Телеграмма опубликована в среду на сайте Кремля.

"Важно, что на протяжении многих лет Всероссийские сельские спортивные игры служат популяризации ценностей физической культуры, здорового и активного образа жизни, вносят значимый вклад в решение актуальных социальных проблем", - отметил Путин.

Президент напомнил, что сельское спортивное движение в России имеет богатую историю и замечательные традиции, которые передаются из поколения в поколение. "Массовые спортивные соревнования на селе всегда проходят в обстановке праздника и дружеского общения, объединяют вокруг своих благородных целей представителей самых разных возрастов, профессий, увлечений", - подчеркнул глава государства.

Всероссийские зимние сельские спортивные игры проходят в Перми с 16 по 20 марта. Они насчитывают около 700 участников и представителей спортивных делегаций команд из более чем 40 регионов.

Первые Всероссийские зимние сельские спортивные игры прошли в Ижевске с 5 по 8 марта 2003 года. С того времени главные зимние старты страны проходили по нечетным годам на территории Урала и Сибири. Так, в 2017 году соревнования принимала Новосибирская область, а в 2019 - Тюменская.