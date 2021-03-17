Пропустивший из-за болезни чемпионат России гимнаст Нагорный возобновил тренировки

МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Трехкратный чемпион мира по спортивной гимнастике Никита Нагорный, пропустивший из-за болезни мартовское первенство России в Пензе, полностью выздоровел и уже возобновил тренировки. Об этом ТАСС сообщил личный тренер спортсмена Анатолий Забелин.

Нагорный, выигравший на чемпионате мира - 2019 в германском Штутгарте три золотые медали, пропустил турнир в Пензе, который проходил с 10 по 14 марта, из-за сильной ангины.

"С Никитой сейчас все нормально, он уже возобновил тренировки", - сказал Забелин.

Нагорный включен в состав сборной России на чемпионат Европы в швейцарском Базеле, который пройдет с 21 по 25 апреля. Ему 24 года, он также является серебряным призером Олимпийских игр, шестикратным чемпионом Европы.