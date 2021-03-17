Хасиков обозначил цели на посту президента Федерации кикбоксинга России

Ранее глава Калмыкии был избран президентом Федерации кикбоксинга России на внеочередной конференции организации.

"Я преисполнен уважения к легенде кикбоксинга во всех смыслах - Вадиму Владимировичу Украинцеву, - сказал Хасиков. - Он многое сделал, благодаря нему кикбоксинг у нас в стране знают и уважают. И благодарен ему за доверие. Мое избрание президентом федерации было бы правильно назвать новым этапом в развитии кикбоксинга в России".

"О мире кикбоксинга знаю не понаслышке, - продолжил собеседник агентства. - Были невзгоды и поражения, были победы. Сначала я был спортсменом, потом мы создали компанию Fight Nights, получили организаторский опыт и опыт взаимодействия с коллегами на международной арене. Сейчас я руковожу регионом и изнутри знаю, на чем основывается развитие того или иного вида спорта".

Финансирование и регионы

Хасиков также отметил, что основными проблемами развития кикбоксинга в России являются финансирование и недостаточное внимание регионов.

"На сегодняшний день провалы в развитии кикбоксинга обусловлены недостаточным финансированием и вниманием со стороны региональных властей, - сказал собеседник агентства. - К этому рубежу я подготовился, чтобы у меня были инструменты и команда, которые нивелируют имеющиеся в федерации проблемы. Хочу поблагодарить администрацию президента Российской Федерации, которая одобрила мое выдвижение на пост руководителя федерации. По-моему, это первый случай, когда глава региона в результате выборов возглавил крупную национальную спортивную федерацию. Также хочу поблагодарить правительство Российской Федерации за одобрение программы".

Говоря о реализации своей программы развития, глава Калмыкии отметил, что у него есть твердая уверенность в улучшении ситуации.

"У меня твердая уверенность, что станет гораздо лучше, - сказал Хасиков. - Сделаем все, чтобы кикбоксинга было больше в информационном пространстве, чтобы спортсмены и тренеры чувствовали себя более востребованными и успешными. Чтобы этим видом боевых искусств, в том числе в направлении оздоровления нации, занималось все больше россиян".

Хасиков является многократным чемпионом мира среди профессионалов по кикбоксингу. Он также является со-основателем промоутерской компании Fight Nights. В период с 2012 по 2014 год он был членом Совета Федерации.

С 2017 по 2019 год Хасиков являлся советником руководителя Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь). В марте 2019 года его назначили врио главы Калмыкии, в сентябре того же года стал победителем на выборах руководителя республики.