Хасиков обозначил цели на посту президента Федерации кикбоксинга России

МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Глава Республики Калмыкия Бату Хасиков обозначил основные цели на посту президента Федерации кикбоксинга России. Об этом Хасиков заявил ТАСС.
Ранее глава Калмыкии был избран президентом Федерации кикбоксинга России на внеочередной конференции организации.
"Я преисполнен уважения к легенде кикбоксинга во всех смыслах - Вадиму Владимировичу Украинцеву, - сказал Хасиков. - Он многое сделал, благодаря нему кикбоксинг у нас в стране знают и уважают. И благодарен ему за доверие. Мое избрание президентом федерации было бы правильно назвать новым этапом в развитии кикбоксинга в России".
"О мире кикбоксинга знаю не понаслышке, - продолжил собеседник агентства. - Были невзгоды и поражения, были победы. Сначала я был спортсменом, потом мы создали компанию Fight Nights, получили организаторский опыт и опыт взаимодействия с коллегами на международной арене. Сейчас я руковожу регионом и изнутри знаю, на чем основывается развитие того или иного вида спорта".
Финансирование и регионы
Хасиков также отметил, что основными проблемами развития кикбоксинга в России являются финансирование и недостаточное внимание регионов.
"На сегодняшний день провалы в развитии кикбоксинга обусловлены недостаточным финансированием и вниманием со стороны региональных властей, - сказал собеседник агентства. - К этому рубежу я подготовился, чтобы у меня были инструменты и команда, которые нивелируют имеющиеся в федерации проблемы. Хочу поблагодарить администрацию президента Российской Федерации, которая одобрила мое выдвижение на пост руководителя федерации. По-моему, это первый случай, когда глава региона в результате выборов возглавил крупную национальную спортивную федерацию. Также хочу поблагодарить правительство Российской Федерации за одобрение программы".
Говоря о реализации своей программы развития, глава Калмыкии отметил, что у него есть твердая уверенность в улучшении ситуации.
"У меня твердая уверенность, что станет гораздо лучше, - сказал Хасиков. - Сделаем все, чтобы кикбоксинга было больше в информационном пространстве, чтобы спортсмены и тренеры чувствовали себя более востребованными и успешными. Чтобы этим видом боевых искусств, в том числе в направлении оздоровления нации, занималось все больше россиян".
Хасиков является многократным чемпионом мира среди профессионалов по кикбоксингу. Он также является со-основателем промоутерской компании Fight Nights. В период с 2012 по 2014 год он был членом Совета Федерации.
С 2017 по 2019 год Хасиков являлся советником руководителя Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь). В марте 2019 года его назначили врио главы Калмыкии, в сентябре того же года стал победителем на выборах руководителя республики.