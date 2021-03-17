Вынужденный уход. Третьяк покинул Международную федерацию хоккея, его должен заменить Буре

МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк вышел из состава совета Международной федерации хоккея (IIHF) из-за санкций, введенных Всемирным антидопинговым агентством (WADA) в отношении российского спорта. На вакантное место в составе руководящей структуры международной федерации ФХР выдвинет Павла Буре.
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Третьяк покинул свой пост из-за того, что WADA запретило российским чиновникам, включая президента и премьер-министра страны, депутатов Государственной думы, представителей администрации президента и различных федеральных министерств и агентств, занимать руководящие должности в каких-либо международных спортивных федерациях. Третьяк является депутатом Госдумы.
"Мы до сих пор не можем понять, почему Владислав должен покинуть нашу федерацию. Он - легенда, он абсолютно не вовлечен в эти так называемые скандалы. Но у нас не было другого выхода, правила есть правила. Никто из федерации не может понять, почему он должен уйти", - сказал президент IIHF Рене Фазель по итогам заседания совета организации, прошедшего в Москве 16-17 марта.
По словам Третьяка, в IIHF многие убеждены, что вердикт WADA и CAS неправильный, но он не оспаривается. "Члены совета IIHF даже писали письма в WADA в мою поддержку. Но международное антидопинговое агентство заявило, что исключений не сделает никому. Хотя я 50 лет в олимпийском движении", - отметил глава ФХР.
Третьяк был включен в совет IIHF в 2012 году, депутатом Государственной думы является с 2003 года, возглавляет ФХР с 2006 года. Фазель подчеркнул, что Третьяк выйдет из хоккейной семьи лишь формально и всегда будет желанным гостем международной федерации. Президент IIHF также отметил, что уход российского представителя из международной федерации никак не скажется на взаимоотношениях IIHF с ФХР.
Буре должен набраться опыта
После ухода Третьяка в совете IIHF осталось 12 человек. ФХР сообщила, что выдвинет на его место серебряного и бронзового призера Олимпийских игр, финалиста Кубка Стэнли Павла Буре. Вопрос о его введении в состав совета IIHF будет рассмотрен на полугодовом конгрессе организации, который должен пройти в середине сентября в Санкт-Петербурге.
"Это будет большой плюс, если такой человек как Павел войдет в совет. Он хоккейный человек, это всегда хорошо. Мы посмотрим, будут ли другие кандидаты", - сказал Фазель.
Буре в последние годы находился в тесном контакте с ФХР и зачастую сам играл в хоккей с представителями организации и первыми лицами страны. Он знаком со многими проектами ФХР и считает, что это поможет ему в случае получения новой должности.
"За последние годы ФХР значительно укрепила свои позиции на международной арене благодаря работе Владислава Александровича [Третьяка]. Введенные санкции, безусловно, не должны их ослабить. В современном мире наш авторитет на международной арене играет очень важную роль. Сделаю все возможное, чтобы закрепить успехи", - заявил Буре ТАСС.
"Это сложная работа. Павел - опытный человек, он еще наберется опыта. Да, Буре достоин, а дальше надо думать", - сказал ТАСС бывший президент ФХР Александр Стеблин.
Кандидаты на место в совете IIHF могут подавать свои заявки до 15 июня. На полугодовом конгрессе также будет выбран новый президент IIHF. Фазель ранее сообщил, что покинет свой пост в 2020 году, однако тогда полугодовой конгресс был перенесен из-за пандемии коронавируса. Кандидаты на пост президента организации также должны подать свои заявки до 15 июня.
Под флагом Олимпийского комитета России
В связи с санкциями Спортивного арбитражного суда (CAS) до 16 декабря 2022 года на чемпионатах мира и Олимпийских играх российские команды не могут выступать под национальным флагом, а в их честь не может звучать национальный гимн. Во вторник источник ТАСС сообщил о том, что российские хоккеисты выступят в Риге под флагом Олимпийского комитета России, а в случае их побед после матчей будет играть гимн IIHF. В среду Фазель подтвердил эту информацию.
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"На форме будет изображен логотип Олимпийского комитета России. А в случае побед сборной России будет играть гимн IIHF, - сказал Фазель. - Мы обсуждали много разных вариантов, был вариант снова с использованием нейтральных атлетов из России. Я считаю российский гимн одним из лучших в мире и играть другую мелодию будет очень странно".
Чемпионат мира пройдет в Риге с 21 мая по 6 июня. Российские хоккеисты выступят в группе А и в первой игре сыграют с чехами 21 мая. На следующий день состоится матч со сборной Великобритании, 24 мая - со сборной Словакии, 26 мая - со сборной Дании, 29 мая - с командой Швейцарии, 31 мая - со сборной Швеции, завершат групповой этап подопечные Валерия Брагина встречей с белорусами 1 июня.
На ближайший турнир под эгидой IIHF, юниорский чемпионат мира, санкции CAS распространяться не будут. Мировое первенство пройдет в США с 26 апреля по 6 мая. Фазель сообщил, что у сборной России есть вопросы по получению виз. "В настоящее время мы проводим работу с IIHF и Федерацией хоккея США", - сказал ТАСС вице-президент ФХР Роман Ротенберг.
"Сейчас мы работаем над тем, как команды полетят в США, некоторые полетят совместным чартером. Мы слышали, что у сборной России есть некоторые вопросы по получению виз. Но мы работаем над этим и решим этот вопрос", - подчеркнул Фазель.
На совете IIHF также обсуждались детали проведения предстоящего взрослого чемпионата мира. Однако никаких конкретных решений относительно присутствия или отсутствия зрителей на матчах принято не было. Фазель только подтвердил, что команды будут жить в "пузыре".