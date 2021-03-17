Вынужденный уход. Третьяк покинул Международную федерацию хоккея, его должен заменить Буре

МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк вышел из состава совета Международной федерации хоккея (IIHF) из-за санкций, введенных Всемирным антидопинговым агентством (WADA) в отношении российского спорта. На вакантное место в составе руководящей структуры международной федерации ФХР выдвинет Павла Буре.

Третьяк покинул свой пост из-за того, что WADA запретило российским чиновникам, включая президента и премьер-министра страны, депутатов Государственной думы, представителей администрации президента и различных федеральных министерств и агентств, занимать руководящие должности в каких-либо международных спортивных федерациях. Третьяк является депутатом Госдумы. "Мы до сих пор не можем понять, почему Владислав должен покинуть нашу федерацию. Он - легенда, он абсолютно не вовлечен в эти так называемые скандалы. Но у нас не было другого выхода, правила есть правила. Никто из федерации не может понять, почему он должен уйти", - сказал президент IIHF Рене Фазель по итогам заседания совета организации, прошедшего в Москве 16-17 марта. По словам Третьяка, в IIHF многие убеждены, что вердикт WADA и CAS неправильный, но он не оспаривается. "Члены совета IIHF даже писали письма в WADA в мою поддержку. Но международное антидопинговое агентство заявило, что исключений не сделает никому. Хотя я 50 лет в олимпийском движении", - отметил глава ФХР. Третьяк был включен в совет IIHF в 2012 году, депутатом Государственной думы является с 2003 года, возглавляет ФХР с 2006 года. Фазель подчеркнул, что Третьяк выйдет из хоккейной семьи лишь формально и всегда будет желанным гостем международной федерации. Президент IIHF также отметил, что уход российского представителя из международной федерации никак не скажется на взаимоотношениях IIHF с ФХР. Буре должен набраться опыта После ухода Третьяка в совете IIHF осталось 12 человек. ФХР сообщила, что выдвинет на его место серебряного и бронзового призера Олимпийских игр, финалиста Кубка Стэнли Павла Буре. Вопрос о его введении в состав совета IIHF будет рассмотрен на полугодовом конгрессе организации, который должен пройти в середине сентября в Санкт-Петербурге.

"Это будет большой плюс, если такой человек как Павел войдет в совет. Он хоккейный человек, это всегда хорошо. Мы посмотрим, будут ли другие кандидаты", - сказал Фазель. Буре в последние годы находился в тесном контакте с ФХР и зачастую сам играл в хоккей с представителями организации и первыми лицами страны. Он знаком со многими проектами ФХР и считает, что это поможет ему в случае получения новой должности. "За последние годы ФХР значительно укрепила свои позиции на международной арене благодаря работе Владислава Александровича [Третьяка]. Введенные санкции, безусловно, не должны их ослабить. В современном мире наш авторитет на международной арене играет очень важную роль. Сделаю все возможное, чтобы закрепить успехи", - заявил Буре ТАСС. "Это сложная работа. Павел - опытный человек, он еще наберется опыта. Да, Буре достоин, а дальше надо думать", - сказал ТАСС бывший президент ФХР Александр Стеблин. Кандидаты на место в совете IIHF могут подавать свои заявки до 15 июня. На полугодовом конгрессе также будет выбран новый президент IIHF. Фазель ранее сообщил, что покинет свой пост в 2020 году, однако тогда полугодовой конгресс был перенесен из-за пандемии коронавируса. Кандидаты на пост президента организации также должны подать свои заявки до 15 июня. Под флагом Олимпийского комитета России В связи с санкциями Спортивного арбитражного суда (CAS) до 16 декабря 2022 года на чемпионатах мира и Олимпийских играх российские команды не могут выступать под национальным флагом, а в их честь не может звучать национальный гимн. Во вторник источник ТАСС сообщил о том, что российские хоккеисты выступят в Риге под флагом Олимпийского комитета России, а в случае их побед после матчей будет играть гимн IIHF. В среду Фазель подтвердил эту информацию.