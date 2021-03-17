Путин поздравил фристайлистку Таталину с победой на чемпионате мира

МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поздравил фристайлистку Анастасию Таталину, которая заняла первое место на чемпионате мира в дисциплине "биг-эйр". Телеграмма опубликована в среду на сайте Кремля.

"Вы отлично выступили на чемпионате мира по фристайлу в Аспене, завоевали золото в биг-эйре. Этот успех - ваша большая личная победа и весомый вклад в продолжение лучших традиций отечественного спорта высших достижений", - отметил президент.

Глава государства назвал победу спортсменки триумфом и пожелал новых впечатляющих результатов.

20-летняя спортсменка по итогам трех попыток показала результат 184,50 балла. Второе место заняла еще одна представительница России Лана Прусакова (165,50), третьей стала китаянка Гу Айлин (161,50).

Таталина и Прусакова являются призерами Универсиады 2019 года в Красноярске. Тогда в слоупстайле Прусакова завоевала золото, а Таталиной досталось серебро. Прусакова также является победительницей юношеских Олимпийских игр 2016 года в норвежском Лиллехаммере.

Медали в дисциплине "биг-эйр" в рамках чемпионата мира разыгрывались второй раз в истории. Российские фристайлистки впервые завоевали медаль.