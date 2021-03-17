"Ростов" обыграл "Ротор" и прервал четырехматчевую безвыигрышную серию в чемпионате России

ТАСС, 17 марта. "Ростов" одержал крупную победу над волгоградским "Ротором" со счетом 4:0 в гостевом матче 23-го тура чемпионата России по футболу.

Забитыми мячами отметились Армин Гигович (41-я минута), Понтус Алмквист (59), Али Соу (62) и Александр Саплинов (90), который первую половину сезона провел в аренде в "Роторе", для шведов Гиговича и Алмквиста эти голы стали дебютными в составе "Ростова". После первого гола главный арбитр встречи Кирилл Левников воспользовался помощью системы видеоассистента рефери (VAR), эпизод просматривался на предмет игры рукой защитником "Ростова" Максимом Осипенко, однако Левников принял решение засчитать мяч. В матче прошлого тура "Ростов" забил гол в ворота подмосковных "Химок", который впоследствии был отменен, а глава судейского комитета Российского футбольного союза Ашот Хачатурянц заявил изданию "Спорт-Экспресс", что бригада арбитров допустила ошибку в данном эпизоде.

На третьей минуте матча "Ротор" забил гол, но он был отменен после использования системы VAR, судьи зафиксировали офсайд у игрока волгоградской команды. На восьмой минуте нападающий "Ростова" Али Соу не реализовал пенальти, который Левников назначил после просмотра повтора. К первому тайму было добавлено 11 минут. Соу был признан лучшим игроком матча, на 89-й минуте его заменил форвард Максим Турищев, для которого матч стал дебютным в высшем дивизионе чемпионата России.