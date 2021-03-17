"Ростов" обыграл "Ротор" и прервал четырехматчевую безвыигрышную серию в чемпионате России

ТАСС, 17 марта. "Ростов" одержал крупную победу над волгоградским "Ротором" со счетом 4:0 в гостевом матче 23-го тура чемпионата России по футболу.
Забитыми мячами отметились Армин Гигович (41-я минута), Понтус Алмквист (59), Али Соу (62) и Александр Саплинов (90), который первую половину сезона провел в аренде в "Роторе", для шведов Гиговича и Алмквиста эти голы стали дебютными в составе "Ростова". После первого гола главный арбитр встречи Кирилл Левников воспользовался помощью системы видеоассистента рефери (VAR), эпизод просматривался на предмет игры рукой защитником "Ростова" Максимом Осипенко, однако Левников принял решение засчитать мяч. В матче прошлого тура "Ростов" забил гол в ворота подмосковных "Химок", который впоследствии был отменен, а глава судейского комитета Российского футбольного союза Ашот Хачатурянц заявил изданию "Спорт-Экспресс", что бригада арбитров допустила ошибку в данном эпизоде.
На третьей минуте матча "Ротор" забил гол, но он был отменен после использования системы VAR, судьи зафиксировали офсайд у игрока волгоградской команды. На восьмой минуте нападающий "Ростова" Али Соу не реализовал пенальти, который Левников назначил после просмотра повтора. К первому тайму было добавлено 11 минут. Соу был признан лучшим игроком матча, на 89-й минуте его заменил форвард Максим Турищев, для которого матч стал дебютным в высшем дивизионе чемпионата России.
"Ростов" прервал свою серию без побед в чемпионате России, которая составляла четыре матча (две ничьи, два поражения). В предыдущий раз команда побеждала в первенстве страны 13 декабря, тогда в гостях был обыгран грозненский "Ахмат" (1:0). "Ростов" также одержал первую победу в 2021 году, команда дважды сыграла вничью и один раз проиграла в Тинькофф - Российской премьер-лиге (РПЛ), а также вылетела из Бетсити - Кубка России, уступив "Ахмату" (0:1). В матче первого круга "Ротору" было засчитано техническое поражение в матче против "Ростова" (0:3) из-за случаев заражения коронавирусом.
В турнирной таблице "Ростов" поднялся на шестое место, набрав 37 очков, столько же имеют московский "Локомотив", "Сочи" и казанский "Рубин", которые свои матчи 23-го тура проведут позднее. "Ротор" с 18 очками идет 13-м, в зоне переходных матчей за право в следующем сезоне сыграть в РПЛ.
В следующем туре, матчи которого пройдут после перерыва на игры национальных сборных, "Ростов" 4 апреля примет московский "Спартак", "Ротор" 3 апреля на своем поле сыграет с "Локомотивом".
|№
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Мячи
|Очки
|1
|Зенит
|22
|13
|6
|3
|50-19
|45
|2
|Спартак
|22
|12
|5
|5
|41-25
|41
|3
|ЦСКА
|22
|12
|4
|6
|38-21
|40
|4
|Локомотив
|22
|11
|4
|7
|29-26
|37
|5
|Сочи
|22
|10
|7
|5
|33-25
|37
|6
|Ростов
|23
|11
|4
|8
|30-23
|37
|7
|Рубин
|22
|11
|4
|7
|31-26
|37
|8
|Динамо
|22
|11
|3
|8
|29-24
|36
|9
|Краснодар
|22
|10
|4
|8
|42-27
|34
|10
|Химки
|22
|9
|5
|8
|27-31
|32
|11
|Ахмат
|22
|7
|5
|10
|20-29
|26
|12
|Урал
|22
|5
|11
|6
|19-25
|26
|13
|Ротор
|23
|4
|6
|13
|12-36
|18
|14
|Арсенал
|22
|4
|5
|13
|19-38
|17
|15
|Уфа
|22
|3
|5
|14
|15-36
|14
|16
|Тамбов
|22
|3
|4
|15
|14-38
|13