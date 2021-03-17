Кузнецова вышла в четвертьфинал теннисного турнира в Санкт-Петербурге

ТАСС, 17 марта. Россиянка Светлана Кузнецова победила китаянку Синьюй Ван в матче второго круга турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Санкт-Петербурге (St. Petersburg Ladies Trophy).

Встреча завершилась со счетом 6:1, 7:5 в пользу 35-летней россиянки, имеющей четвертый номер посева. В четвертьфинале Кузнецова встретится с сильнейшей в матче между победительницей Открытого чемпионата Франции - 2017 Еленой Остапенко из Латвии (шестой номер посева) и румынкой Жаклин Кристиан.

Кузнецова занимает 39-ю строчку в рейтинге WTA. В ее активе 18 побед на турнирах под эгидой WTA, она два раза выигрывала турниры серии Большого шлема: Открытый чемпионат США (2004) и Открытый чемпионат Франции (2009). Ван 19 лет, она идет на 159-й строчке мирового рейтинга. Лучшим результатом на турнирах серии Большого шлема является выход в первый круг Открытого чемпионата Австралии (2018) и Открытого чемпионата США (2019).

St. Petersburg Ladies Trophy проходит в шестой раз, соревнования проводятся на "Сибур-Арене" на покрытии "хард". Турнир относится к категории WTA Premier, в прошлом сезоне был признан игроками лучшим в данной категории. Действующей победительницей является нидерландка Кики Бертенс. Призовой фонд составляет $565 тыс., турнир завершится 21 марта.