В "Роторе" считают, что арбитр Левников должен быть отстранен после игры с "Ростовом"

МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Кирилл Левников должен быть отстранен от судейства за работу в матче 23-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) "Ротор" - "Ростов". Такое мнение ТАСС высказал генеральный директор волгоградского клуба Андрей Рекечинский.

Встреча между "Ротором" и "Ростовом" прошла в среду в Волгограде. Она завершилась со счетом 4:0 в пользу гостей. В первом тайме Левников отменил взятие ворот "Ростова". После первого гола арбитр воспользовался помощью системы видеоассистента рефери (VAR), эпизод просматривался на предмет игры рукой защитником "Ростова" Максимом Осипенко, однако Левников принял решение засчитать мяч.

"Будем обращаться в экспертно-судейскую комиссию в связи с первым голом "Ростова", поскольку ему предшествовала игра рукой. Судья поломал игру еще в самом ее начале, мы крайне недовольны судейством. Считаем, что комитет должен разбираться с такими арбитрами и отстранять их от игр", - сказал Рекечинский.

"Все решила предыдущая игра "Ростова" с "Химками". "Ростов" через источники пригрозил отказом от поездки на игру с нами, поскольку был крайне недоволен судейством. Сегодня вы сами все видели, вы не слепые. Судейство было только в одну сторону", - добавил он.

"Ротор" за семь туров до конца чемпионата России занимает 13-е место, "Ростов" в турнирной таблице идет шестым.