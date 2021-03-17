{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
ЧМ-2022 по футболу

Артем Дзюба поделился ожиданиями от возвращения в сборную России

В ноябре футболист не вызывался в сборную из-за появления в сети резонансного видео

МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Нападающий "Зенита" Артем Дзюба не считает, что ему гарантировано место в составе сборной России во время предстоящих матчей национальной команды. Об этом он заявил журналистам после победы "Зенита" над ЦСКА (3:2) в Тинькофф - Российской премьер-лиге в среду.

На эту тему
"Зенит" в большинстве обыграл ЦСКА в матче чемпионата России по футболу
"Зенит" в большинстве обыграл ЦСКА в матче чемпионата России по футболу

Дзюба был вызван на мартовские матчи российской команды в отборочном турнире к чемпионату мира 2022 года. Форвард не вызывался в сборную в ноябре в связи с появлением в сети резонансного видео.

"Я игрок обоймы, у нас нет игроков основы. Посмотрим, если буду достоин, то буду играть. Не понимаю, откуда берется "хейт", разговоры о том, кого вызывать, а кого нет. Это решать не "хейтерам", которым все не так. У нас люди в принципе не любят ценить других людей", - сказал Дзюба.

Сборная России сыграет в гостях с командой Мальты (24 марта), дома со словенцами (27 марта) и в гостях со словаками (30 марта).

Теги
Дзюба, Артем СергеевичЧМ-2022 по футболу
Летние олимпийские виды спорта
Предолимпийский лицензионный турнир по спортивной борьбе стартует в Будапеште
Соревнования пройдут с 18 по 21 марта
Читать полностью