Артем Дзюба поделился ожиданиями от возвращения в сборную России

МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Нападающий "Зенита" Артем Дзюба не считает, что ему гарантировано место в составе сборной России во время предстоящих матчей национальной команды. Об этом он заявил журналистам после победы "Зенита" над ЦСКА (3:2) в Тинькофф - Российской премьер-лиге в среду.

Дзюба был вызван на мартовские матчи российской команды в отборочном турнире к чемпионату мира 2022 года. Форвард не вызывался в сборную в ноябре в связи с появлением в сети резонансного видео.

"Я игрок обоймы, у нас нет игроков основы. Посмотрим, если буду достоин, то буду играть. Не понимаю, откуда берется "хейт", разговоры о том, кого вызывать, а кого нет. Это решать не "хейтерам", которым все не так. У нас люди в принципе не любят ценить других людей", - сказал Дзюба.

Сборная России сыграет в гостях с командой Мальты (24 марта), дома со словенцами (27 марта) и в гостях со словаками (30 марта).